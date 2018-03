Divisão de Acesso - No sábado, pela 3ª rodada, teve Guarani-VA 1x0 São Gabriel, Lajeadense 0x0 Grêmio-BA, Pelotas 2x1 Aimoré, Ypiranga 3x0 Tupi e Esportivo 0x2 Glória. Ontem, foi a vez de Inter-SM 2x1 Santa Cruz e Igrejinha 1x1 União Frederiquense. Hoje, às 20h, jogam Brasil-FA x Passo Fundo.

Sport - O Supremo Tribunal Federal definiu, na sexta-feira, que o clube pernambucano é o único campeão brasileiro de 1987. O tribunal, que já havia recusado dois recursos do Flamengo no ano passado, considerou o caso oficialmente transitado em julgado, uma vez que acabou o prazo para recursos. Em nota, o clube carioca afirma que pode buscar uma posição da Fifa sobre o imbróglio, que se arrasta há 30 anos.

Tênis - O argentino Juan Martin Del Potro venceu ontem o suíço Roger Federer por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/7 (8) e 7/6 (2) e sagrou-se campeão do Masters 1000 de Indian Wells. Além disso, tirou uma invencibilidade de 17 partidas de Federer na temporada. No sábado, a japonesa Naomi Osaka bateu a russa Daria Kasatkina por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, e conquistou o título feminino do torneio nos EUA.

Judô - A brasileira Maria Portela levou ontem o ouro na categoria até 70kg do Grand Slam de Ecaterimburgo, na Rússia. Na final, ela venceu a russa Taisia Kireeva, por ippon. Além da conquista de Portela, o Brasil encerrou os dois dias de disputa com duas medalhas de prata e cinco de bronze.

MotoGP - O italiano Andrea Dovizioso venceu a primeira etapa da temporada 2018, disputada ontem no Catar. O espanhol Marc Márquez chegou em segundo, com o italiano Valentino Rossi completando o pódio. Os pilotos voltam à pista no dia 8 de abril, quando ocorre o GP da Argentina.