Grêmio domina segundo tempo e faz 3 a 0 no Inter

Igor Natusch

Jogando apenas 45 minutos, fica difícil vencer. E foi isso o que se viu ontem, na Arena, no Grenal de ida das quartas de final do Campeonato Gaúcho. Depois de um começo equilibrado, definido por detalhe a favor dos donos da casa, a segunda etapa praticamente só teve o Grêmio em campo. E foi nesse período de ampla superioridade que o Tricolor construiu um elástico 3 a 0, que dá, ao lado azul, ampla vantagem na busca de uma vaga nas semifinais. Agora, o Grêmio pode perder por até dois gols de diferença na quarta-feira, no Beira-Rio, para garantir a classificação. Ao Colorado, resta uma façanha: só fazendo quatro gols a mais no jogo de volta para ganhar a vaga no tempo normal.

Buscando um desempenho superior ao da última rodada da fase classificatória, em que o Grêmio venceu o clássico por 2 a 1, o técnico Odair Hellmann mexeu bastante no time. Além de Edenilson, substituindo o lesionado Dudu na lateral-direita, o Colorado veio diferente em todos os setores: Moledo na zaga, Gabriel Dias entre os volantes, Marcinho abrindo pela meia direita e Nico López deslocado para a frente de ataque. No Grêmio, por outro lado, apenas uma mudança: Léo Moura voltando pelo lado direito, no lugar do inconstante Madson.

Os primeiros movimentos, porém, foram bem diferentes do que se esperava antes do apito inicial. Logo aos dois minutos, o Inter teve uma chance clara: D'Alessandro levantou uma bola parada na área, Dourado venceu Jailson no cabeceio e Marcelo Grohe, à queima-roupa, salvou. Curiosamente, o Grêmio respondeu no contra-ataque, com Everton chutando por cima. Nada de retranca: o Inter jogava projetado, confiando na recomposição rápida para impedir que o Tricolor aproveitasse o espaço vazio. Aos 22 minutos, novo cabeceio colorado, desta vez de Patrick, forçou Grohe a um voo acrobático para evitar o gol. De novo, a resposta gremista foi um chute de longe, por cima, desta vez por Luan.

Com o avanço dos minutos, porém, a situação se inverteu, com o Inter posicionando-se mais atrás e o Grêmio trabalhando a bola, quase sempre dentro do campo adversário. A marcação colorada era eficiente, mas foi a paciência gremista que acabou recompensada aos 48 minutos. Em uma trama pelo lado direito de ataque, Luan acionou Ramiro, livre, dentro da área colorada. Sem afobação, o meia preferiu cruzar rasteiro, achando Everton do lado oposto para concluir. Marcelo Lomba ainda esticou o pé, mas não conseguiu salvar: 1 a 0 para os mandantes.