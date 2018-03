Grêmio atropela Internacional no derby 414 e fica perto da semifinal

Henrique Riffel

Um passeio. O Grêmio aproveitou os deslizes do Internacional no final do primeiro tempo para abrir uma larga vantagem pelas quartas de final do campeonato gaúcho. O elenco comandado pelo treinador Renato Portaluppi aplicou uma goleada de 3 a 0 contra o rival do Beira-Rio e fica muito perto da semifinal. O evento ocorreu na tarde deste domingo (18), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Logo nos primeiros momentos da partida, o Internacional ameaçou a meta do arqueiro Marcelo Grohe, que executou uma acrobática defesa para manter a igualdade no placar após cabeceio de Rodrigo Dourado em cobrança de falta de Andrés D’Alessandro.

A projeção do treinador Odair Hellmann de atacar o Grêmio na Arena foi seguido à risca. O segundo tempo apresentado no Beira-Rio se repetiu no relvado rival com o elenco colorado a segurar rédeas da partida.

Aos 24 minutos, Edenílson cruzou na cabeça de Patrick, que obrigou a Grohe a uma segunda intervenção difícil. A bola ainda tocou no travessão antes de sair pela linha de fundo. A resposta dos mandantes ocorreu um minuto depois. Luan recebeu na intermediária e arriscou o arremate, a bola passou perto do arco de Marcelo Lomba.

Porém, o domínio dos visitantes durou pouco. Após intensa troca de passes no território adversário, Luan encontrou Ramiro dentro da área. O volante cruzou para Everton, que chutou em direção ao tento, Lomba ainda tentou cortar com os pés, mas sem sucesso.

Na etapa complementar, o tricolor voltou melhor. Aos 12 minutos, Luan cobrou escanteio. Pedro Geromel cabeceou para grande defesa de Lomba. A insistência do Grêmio surtiu efeito logo depois. Aos 18, Jael arrematou com perfeição uma cobrança de falta no ângulo para ampliar a vantagem.

A situação do Internacional ficou ainda pior. Com 32 minutos rodados, em um contra-ataque rápido, Jael conecta Arthur com o ombro. O volante se antecipou a marcação de Moledo e chutou na saída de Lomba.

Sem poder de reação. Odair Hellmann apenas cruzou os braços para esperar os minutos finais do derby 414.

O próximo encontro está agendado para o dia 21 de março, no Beira-Rio.