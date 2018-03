Técnico Kiko, da Sogipa, é um dos vencedores do Prêmio Brasil Olímpico

Na festa de gala do esporte brasileiro, tem gaúcho escalado para ser homenageado como destaque em 2017. Kiko, técnico de judô da Sociedade de Ginástica Porto Alegre (Sogipa), vai receber o Prêmio Brasil Olímpico de treinador em esportes individuais. Pela primeira vez a modalidade terá dois homenageados, sendo o segundo o também técnico de judô, Mario Tsutsui. O anúncio foi feito nesta manhã pelo Comitê Olímpico Brasileiro.

Antônio Carlos de Oliveira Pereira, o Kiko, receberá a homenagem por sua contribuição no bicampeonato de Mayra Aguiar. No currículo, o treinador da Sogipa, tem ainda a formação de grandes nomes do judô, como João Derly e Thiago Camilo. Desde 2005 já conquistou cinco títulos mundiais – da série de sete que o Brasil tem.

Nos esportes coletivos não teve surpresa, mais uma vez o técnico da seleção brasileira de vôlei feminino, José Roberto Guimarães, conquistou o Prêmio Brasil Olímpico. Este será seu quarto título de Melhor Treinador do Ano. Apesar da repaginada da equipe brasileira em 2017, o técnico mostrou que o Brasil continua sendo um dos melhores times femininos do mundo, conquistando seu 12º Grand Prix, o Torneio de Montreux e o Campeonato Sul-americano.

A cerimônia do Prêmio Brasil Olímpico vai acontecer no dia 28 de março, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro.