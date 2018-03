Grêmio e Inter fazem mistério antes de clássico Grenal na Arena

Grêmio e Inter protagonizam, neste domingo (18), mais um clássico Grenal, desta vez pelo duelo de ida das quartas de final do Campeonato Gaúcho. O Gre-Nal 414 será realizado na Arena, a partir das 16h.

Ambos os times fazem mistério para definir o time que entrará em campo. No treino deste sábado do Grêmio, enquanto os companheiros de elenco encerravam a preparação para o clássico, o meio-campista Ramiro realizou um trabalho específico com os fisioterapeutas do clube, depois de sentir dores no tornozelo após dividida com Lima no treino de sexta-feira. Ainda assim, como antecipara o técnico Renato Portaluppi na sexta, ele foi relacionado.

O meia-atacante Luan é outro que está disponível. Após sofrer um susto no treino de sexta, ao entrar em uma dividida, cair no gramado e precisar de atendimento médico, ele treinou normalmente neste sábado e também foi relacionado. A principal novidade na lista ficou pela presença do lateral-direito Leonardo Moura, que havia sofrido uma contusão no segundo jogo da decisão da Recopa Sul-Americana contra o Independiente, na Arena. Recuperado, ele vai reforçar a equipe para o importante duelo de domingo.

No Inter, o técnico Odair Hellmann ainda tem dúvidas, já que o zagueiro Klaus sentiu dores no joelho direito e deve ser reavaliado para a partida, podendo ser substituído por Rodrigo Moledo.

A expectativa é de casa cheia na Arena, que deverá receber um público de 45 mil pessoas. Este é o segundo confronto seguido das duas equipes na competição, e ainda terá mais um na próxima quarta-feira (21), às 21h45min, no Beira-Rio. O primeiro Grenal foi vencido pelo Grêmio, por 2 a 1.