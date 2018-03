Com fratura, Filipe Luís será substituído por Alex Sandro na seleção

Participação do lateral na Copa da Rússia dependerá do tempo de recuperação da fratura WANDER ROBERTO/VIPCOMM/DIVULGAÇÃO/JC

Folhapress

O Atlético de Madri confirmou nesta sexta-feira (16) que o lateral-esquerdo Filipe Luís sofreu uma fratura na fíbula da perna esquerda em jogo contra o Lokomotiv Moscou na quinta-feira (15) pela Liga Europa. Em breve comunicado, o clube falou apenas da lesão mas não informou o tempo se recuperação e se ele será submetido a alguma cirurgia.

O que é certo é que ele desfalcará a seleção brasileira nos amistosos contra Rússia, no dia 23, e Alemanha, no dia 27. No início da tarde desta sexta, a CBF anunciou o corte do lateral do Atlético de Madri e a convocação de Alex Sandro, da Juventus, para sua vaga. A participação de Filipe Luís na Copa ainda dependerá do tempo de recuperação.

A fratura aconteceu no segundo tempo do triunfo do Atlético por 5 a 1 em Moscou. Ao desarmar o atacante Éder acabou acertado por um forte chute do português. A fíbula é o osso mais fino que liga o joelho ao tornozelo, paralelo à tíbia. Era chamado de perônio até o fim da década de 1990, quando mudou a nomenclatura por uma unificação de linguagem da associação de anatomistas.

Em 2010, Filipe Luís sofreu uma fratura na fíbula da perna direita antes da Copa da África do Sul e acabou perdendo o Mundial. Em 2014, mesmo em forma, foi deixado fora da lista final por Felipão. Em mensagem publicada no seu Instagram, o jogador agradeceu as mensagens de apoio e disse que lutará até o final para se recuperar da lesão.

"Tenho todos os motivos para ser positivo. Minha vida foi construída no caminho que Deus me iluminou, onde nunca duvidei, por pior que pareçam as coisas, mais eu me fortaleço. Eu tenho fé. Eu não vou desistir, vou lutar até o final, em todos os momentos de minha vida", afirmou.