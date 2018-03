Esportes COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Campeonato Gaúcho Notícia da edição impressa de 16/03/2018. Alterada em 15/03 às 21h30min Dupla Grenal começa a decidir vaga nas semifinais no domingo

Neste domingo, às 16h, na Arena, ocorre o primeiro dos dois Grenais que definirão quem avança às semifinais do Campeonato Gaúcho. Grêmio e Inter entram em campo conhecendo os pontos fortes e fracos de cada equipe, a partir do que ocorreu no clássico do fim de semana passado, no Beira-Rio, vencido pelos tricolores por 2 a 1. Agora, cabe aos técnicos Renato Portaluppi e Odair Hellmann surpreenderem um ao outro para buscar a vantagem no confronto. Personagens do clássico de domingo passado, os capitães Maicon e D'Alessandro voltarão a definir no cara ou coroa quem ficará com a bola ou o lado do campo. No domingo que passou, no Beira-Rio, eles se desentenderam e trocaram empurrões, quando o juiz Jean Pierre Lima explicou a utilização do árbitro de vídeo. O volante gremista insinuou que o argentino sempre "apita" os clássicos. Foi quando o argentino partiu para cima dele. Desavenças pessoais à parte, as duas equipes terão mudanças que só serão conhecidas no dia do jogo, já que o mistério é um ingrediente tradicional do clássico.

No Colorado, Edenilson e Fabiano disputam vaga na lateral-direita

Do lado colorado, o técnico Odair Hellmann pode promover uma mudança no lado direito. Sem contar com Dudu, que ficará parado por quatro meses após uma fratura no antebraço esquerdo, o recém-chegado Fabiano poderá aparecer no time. Caso o técnico opte por evitar uma entrada precoce do jogador, vindo do Palmeiras, Edenilson deve ser o escolhido, assim como foi na vitória por 2 a 0 sobre o Cianorte, pela Copa do Brasil. Quem também se candidata à vaga é Gabriel Dias, que entrou no intervalo do clássico do último domingo e teve bom aproveitamento. Hellmann ainda não poderá contar com os titulares do ataque William Pottker e Leandro Damião, ambos em recuperação de lesões. Com isso, Nico López e Roger seguem como os potenciais substitutos. Correndo por fora, aparece o rápido Marcinho, de boa atuação contra os paranaenses. Outra alternativa para o ataque, já que estreou com a camisa vermelha diante do Cianorte, é o atacante Rossi. Ele jogou pouco mais de 15 minutos no Paraná.

Após três meses e meio, Arthur pode ser escalado desde o início

Especulado para reassumir a lateral-direita tricolor, o experiente Léo Moura treinou entre os reservas. Quem atuou naquela faixa do campo foi o volante Ramiro, que já foi deslocado várias vezes para a direita. Os treinos desta sexta-feira e sábado devem definir o dono da posição. No meio, a incógnita está no retorno ou não de Arthur ao time titular. Sem começar uma partida desde a final da Libertadores, em 29 de novembro do ano passado, por conta de uma lesão no tornozelo esquerdo, ele vem trabalhando normalmente e pode aparecer desde o início do clássico 414. A dúvida que fica é sobre quem Portaluppi irá retirar do time para a entrada do volante. Jailson é uma opção. A outra seria a partir do aproveitamento de Ramiro na lateral-direita. Um episódio acabou assustando a todos que estavam acompanhando o treino desta quinta-feira. Maicon recebeu uma pancada no tornozelo direito e caiu no gramado. O médico Felipe do Canto foi acionado, mas o jogador acabou sendo socorrido por alguns auxiliares, retornando à atividade.

FGF define juízes dos dois clássicos; uso do árbitro de vídeo não está garantido

Os árbitros que irão apitar os clássicos decisivos das quartas de final do Gauchão foram definidos nesta quinta-feira, pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF). Para este domingo, o escolhido foi Anderson Daronco. Já o jogo da volta, na próxima quarta-feira, ficará a cargo de Leandro Vuaden. A entidade máxima do futebol gaúcho, no entanto, não garantiu o uso do árbitro de vídeo para estas partidas, já que é necessário um prazo de 15 dias de antecedência, junto à CBF, para solicitar o uso da tecnologia. Para tentar pular esta burocracia, o presidente Francisco Noveletto procurou a entidade nacional para intermediar junto à Fifa, em regime de urgência, para que estes jogos possam contar com o árbitro de vídeo. A resposta deve vir nesta sexta-feira.