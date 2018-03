Toleman pilotada por Senna no GP de Mônaco de 1984 será leiloada

Agência O Globo

Um carro que fez história na Fórmula 1 será colocado à venda. A Toleman pilotada por Ayrton Senna no GP de Mônaco de 1984 será leiloada pela tradicional casa Bonhams, no dia 11 de maio, justamente em Mônaco. O carro está avaliado em cerca de EUR 1 milhão (cerca de R$ 4 milhões), e está sendo vendido por um colecionador.

"O Toleman-Hart TG184 é o carro que fez parte do capítulo inicial da incrível história de Ayrton Senna no GP de Mônaco", avalia Mark Osborne, diretor de esportes motores da Bonhams.

Em sua primeira temporada na F-1, Senna estava em uma escuderia modesta, a Toleman. O Toleman-Hart TG184 foi projetado por Rory Byrne e Pat Symonds, e estava apenas em sua segunda prova, tendo estreado no GP anterior, na França.

No GP de Mônaco, um temporal tornou a pista escorregadia e as condições de pilotagem, difíceis. Senna, pela primeira vez pilotando no tradicional circuito de rua, largou em 13º lugar, mas logo foi ganhando posições.

Aos poucos, o brasileiro foi se aproximando do líder, o francês Alain Prost, que passou a pedir a interrupção da prova. Prost foi atendido pelo diretor de prova, o belga Jacky Ickx, na volta 31, quando Senna se aproximava. Em sua Toleman, o brasileiro tirava cerca de três segundos por volta do francês.

"O duelo Senna-Prost na Fórmula foi uma das grandes rivalidades de todos os tempos no esporte, e a faísca que deu início a essa acirrada competição aconteceu quase 35 anos atrás, no GP de Mônaco", diz Mark Osborne.