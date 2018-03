Temporada 2018 do Campeonato Gaúcho de Rugby Union começa neste sábado

A temporada 2018 do Campeonato Gaúcho de Rugby XV está prestes a começar. A primeira rodada da 1ª divisão do masculino acontece neste sábado (17), no duelo entre Serra Gaúcha e Planalto, em Caxias do Sul. O sábado será completado com o encontro em Porto Alegre nos embates entre o atual vice-campeão San Diego e Universitário mais Charrua e Brummers.

O CGR 2018 conta com sete times na briga pelo título da primeira divisão. O Farrapos, atual octacampeão, fará sua estreia no certame estadual só na segunda rodada.

Confira os jogos do sábado:

Serra Gaúcha x Planalto

Local: Comunidade Santo Anselmo (Av. Rio Branco, 2465 - Ana Rech - Caxias do Sul)

Charrua x Brummers

Local: Sociedade Hípica Porto-Alegrense (Av. Juca Batista, 4931, entrada pela rua lateral - Porto Alegre)

San Diego x Universitário

Local: Parque Marinha do Brasil (Av. Borges de Medeiros, 2035 - Centro Histórico - Porto Alegre)