São Paulo volta a vencer o CRB e avança com folga na Copa do Brasil

O São Paulo se impôs fora de casa nesta quarta-feira, venceu o CRB por 3 a 0 e avançou para a quarta fase da Copa do Brasil. Apesar da vantagem conquistada no jogo de ida, em que fez 2 a 0 no Morumbi, o time comandado interinamente por André Jardine pressionou os mandantes do início ao fim do jogo e deu poucas chances para o adversário tentar reagir.

No estádio Rei Pelé, Marcos Guilherme, Valdívia e Rodrigo Caio construíram o placar com gols no início do primeiro e do segundo tempo. E foi pouco. Apesar da boa exibição, o time ainda demonstra falhas nas finalizações. Tréllez perdeu pelo menos duas boas chances de gol.

O primeiro gol saiu aos cinco minutos, após boa jogada de Valdívia pela esquerda, que achou Marcos Guilherme desmarcado na entrada da área. o atacante girou e bateu para abrir o placar.

Com a vantagem ampliada, o time chegou a sofrer pressão dos alagoanos. Mas com Anderson Martins de volta ao time titular e Rodrigo Caio em bom dia, a zaga não deu chance para os mandantes Neto Baiano teve a única real chance de empatar, sozinho frente a frente com o gol vazio, mas furou.

Os visitantes entraram em campo no segundo tempo indo para cima e, logo aos três minutos, após boa triangulação de Petros com Marcos Guilherme, marcou novamente. Pela direita, o volante cruzou para Valdívia marcar.

Vencendo por 2 a 0, o São Paulo continuava mais perto de ampliar do que o CRB de descontar. Aos 13, Rodrigo Caio aproveitou cobrança de escanteio de Valdívia para cabecear e fazer o terceiro gol do seu time.

O resultado coloca o São Paulo na quarta fase da Copa do Brasil, etapa em que foi eliminado no ano passado pelo Cruzeiro. Mas o time já pensa nos próximos dois jogos, pelas quartas de final do Paulistão, contra o São Caetano, sábado e terça-feira.

A expectativa do clube é de que Diego Aguirre consiga regularizar seu visto de trabalho e possa estar à frente do São Paulo na preparação e nos duelos contra o time do ABC Paulista.