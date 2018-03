Arthur e Léo Moura podem ser titulares no Grenal de domingo

O grupo gremista realizou ontem o primeiro treino com bola já pensando no Grenal 414, no próximo domingo, pelo confronto de ida das quartas de final do Campeonato Gaúcho. Na movimentação, em campo reduzido, o técnico Renato Portaluppi dividiu o grupo em quatro times, trabalhando ações de ataque contra defesa, priorizando a marcação. E dois jogadores podem aparecer como novidades desde o início de jogo: Léo Moura e Arthur.

Recuperado de um problema muscular na coxa direita, o lateral-direito treinou normalmente e pode retornar ao time no domingo, como titular da posição. Ainda sem se firmar, Madson deve ir para o banco de reservas, deixando a vaga para o experiente jogador de 39 anos.

Outro que deve retomar seu lugar na equipe é Arthur. Ontem, ele foi o escolhido para a entrevista coletiva pós-treino, o que, normalmente, indica um retorno à equipe. O volante trabalhou normalmente e falou que está pronto para sair jogando, caso Portaluppi o escolha. A dúvida é quem deixará a equipe para o seu retorno.

Questionado sobre a possibilidade de atuar ao lado de Maicon, o que ocorreu poucas vezes, já que o capitão da equipe se contundiu no ano passado, o atleta, contratado pelo Barcelona, não titubeou. "Maicon é um grande jogador. Quando comecei a carreira como profissional ele me abraçou. Ele sempre me ajudou e, na minha visão, podemos jogar juntos, mas isso é com o Renato", afirmou.

Arthur falou também sobre a negociação com o clube espanhol e dos novos companheiros que terá no Barça. "Tive conversas com alguns brasileiros de lá, o Philippe Coutinho, por exemplo. Não conheço lá, mas estou muito feliz de estar sendo negociado com um clube como o Barcelona, mas enquanto vestir a camisa do Grêmio eu penso aqui", garantiu. Arthur revelou ainda que Portaluppi fez um pedido a ele: "Leva meu DVD (com os gols) para o Messi", brincou.

Uma possível convocação para a seleção brasileira para a disputa da Copa da Rússia também foi pauta. Como não atua 90 minutos desde a final da Libertadores, Arthur ainda sonha em estar na última lista de convocados. "Acho que tenho esperanças de estar nessa convocação final. Preciso estar na melhor forma física, técnica e com a cabeça boa para buscar esse objetivo", planejou. O Grêmio retorna aos treinos na tarde de hoje para dar sequência à preparação para o Grenal 414.