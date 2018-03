De cadeira de rodas, Neymar imita Stephen Hawking

Neymar Jr. fez uma "homenagem" a Stephen Hawking, físico inglês morto nesta quarta-feira (14), aos 76 anos, por complicações da esclerose lateral amiotrófica, doença degenerativa com a qual conviveu desde a juventude.

O craque do Paris Saint-Germain publicou uma foto em que aparece ainda na cadeira de rodas, devido à cirurgia para corrigir uma fissura no quinto metatarso do pé direito que aconteceu durante um jogo, e usou uma frase famosa de Hawking. "Você tem que ter uma atitude positiva e tirar o melhor da situação na qual se encontra", escreveu.

Neymar está se recuperando da operação em sua mansão no Rio de Janeiro, o que facilita as visitas da namorada, Bruna Marquezine. Em outra ocasião, ela publicou no Instagram uma foto em que aparece sentada no colo de Neymar em uma cadeira de rodas e brincou: "Rolê no possante novo do Mozão. Amo tua leveza, tua alegria, Neymar. Já, já 'cê' tá 100%. Amém". Informações da Folhapress.