Pelé é homenageado em São Paulo e volta a usar andador

Folhapress

Pelé foi homenageado nesta quarta-feira (14) durante participação no Fórum Econômico Mundial, realizado em São Paulo. O eterno camisa 10 da seleção brasileira recebeu a honraria de Cidadão Global em evento que contou com a participação do presidente Michel Temer (PMDB), do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), e do prefeito da cidade, João Doria (PSDB).

Pelé chegou ao evento com o auxílio de um andador. O ex-jogador já havia usado o aparelho durante a apresentação do Campeonato Carioca, em meados de janeiro deste ano. Antes disso, no sorteio dos grupos da Copa do Mundo, Pelé fez uso de cadeira de rodas.

Também em janeiro, Pelé era esperado em um evento na FWA (Associação de Cronistas de Futebol da Inglaterra, na sigla em inglês), mas cancelou a viagem para evitar cansaço. A entidade chegou a informar que o ex-jogador havia desmaiado, fato negado pelos familiares posteriormente.

No evento, Pelé recebeu o microfone para discursar sobre a homenagem. O ex-jogador de 77 anos falou sobre as duas cirurgias que fez no fêmur e brincou dizendo ainda não estar pronto para voltar a jogar futebol.

"Quero agradecer a Deus por fazer com que isso tenha sido possível. Como vocês devem saber, tive duas cirurgias na cabeça do fêmur que me deixaram fora de jogo quase dois anos. Ainda não estou bem para jogar, mas eu estar presente hoje talvez seja muito importante para mim."