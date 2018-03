Sport finalmente cede e André será atacante do Tricolor

Finalmente, o Grêmio chegou a um acordo com o Sport e poderá anunciar oficialmente a contratação do atacante André. Após a equipe sofrer sem um fazedor de gols neste início de temporada, o jogador chegará para reforçar o time para a disputa do Campeonato Brasileiro e da Libertadores da América, caso o clube avance às oitavas de final. E a novela envolvendo a vinda do jogador não foi curta.

O Tricolor deve ter desistido da negociação pelo menos umas três vezes. No entanto, a direção pernambucana não cedeu sobre o valor pedido ao Tricolor. Em uma destas conversas, alguns jogadores que atuam no Grêmio foram oferecidos, mas nenhum que seduzisse a direção do Leão. Em 107 jogos pelo Sport, André marcou 43 gols.

Ontem, ao que tudo indica, as partes se acertaram e André chegará ainda nessa semana a Porto Alegre. O único entrave estaria nas parcelas que os gaúchos pagarão aos nordestinos. O Tricolor desembolsará ¤ 2,5 milhões (R$ 10 milhões) por 70% do passe do atacante, que assinará até o final de 2019. Os 30% restantes pertencem ao Corinthians.

Já o grupo Tricolor voltou aos treinos após a segunda-feira de folga. O próximo desafio será novamente o Inter, agora, pela primeira partida das quartas de final do Gauchão. Sem nenhuma baixa, o técnico Renato Portaluppi poderá repetir o mesmo time que venceu o clássico domingo, por 2 a 1. Entretanto, Arthur pode aparecer no time.

O zagueiro Geromel falou ontem sobre a convocação para os últimos dois amistosos da seleção brasileira, antes da convocação final do técnico Tite para o Mundial da Rússia. "Eu tenho certeza que é o momento certo e tenho que estar no mais alto nível e aproveitar ao máximo esta oportunidade", vibrou. Já o atacante Luan lamentou a ausência de seu nome. "Esperava ser convocado, mas sei que é um trabalho muito difícil para o Tite. Convocou quem ele entende que está em melhor momento", comentou.