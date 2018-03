Inter terá força máxima diante do Cianorte

Com o nome publicado no BID, o atacante Rossi está apto a estrear /RICARDO DUARTE/INTER/JC

O técnico Odair Hellmann colocará em campo um time com o que tem de melhor para encarar o Cianorte, no confronto de volta, pela terceira fase da Copa do Brasil. A vitória por 2 a 0, na primeira partida, no Beira-Rio, dá uma certa tranquilidade, mas não garante que a equipe avançará na competição. Mesmo em uma semana de Grenal, que ocorre no próximo domingo, na Arena, o Colorado tem que enfrentar os paranaenses no modesto estádio Olímpico Albino Turbay, às 19h30min.

Um dos principais desafios do clube gaúcho será o gramado alto, que prejudica o toque de bola e o time mais técnico. Com capacidade inferior a 3 mil lugares, a casa do Cianorte é uma forte arma dos paranaenses, que não perdem há quase dois anos em seus domínios. No entanto, a tarefa dos mandantes é bastante difícil: fazer três gols para se classificar direto ou dois para levar a decisão para os pênaltis.

O Colorado pode ter uma estreia na noite de hoje. O atacante Rossi, destaque na Chapecoense e que estava no futebol chinês, já apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está apto para atuar. Até o encerramento desta edição, o nome do lateral-direito Fabiano, vindo do Palmeiras, não havia sido regularizado. Ele também viajou com a delegação para o Paraná.

Ainda sem contar com William Pottker e Leandro Damião, Hellmann deve repetir a mesma equipe que foi derrotada pelo Grêmio, no domingo. O provável time deve ter Marcelo Lomba; Ruan (Fabiano), Klaus, Víctor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick, D'Alessandro e Nico López; Roger. Como o último treino foi com portões fechados no Beira-Rio e a escalação não foi fornecida, a equipe pode ter Gabriel Dias na vaga de Ruan, na lateral-direita.

Ontem, em entrevista coletiva, o volante Rodrigo Dourado afirmou que não é momento de pensar no clássico de domingo, válido pelas quartas de final do regional, e sim no adversário da Copa do Brasil. "Temos dois Grenais fortes, mas o foco está no Cianorte. Teremos três dias de descanso e precisamos pensar na Copa do Brasil, que é importante para nós e para o clube", disse.