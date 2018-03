Divisão de Acesso - Hoje, às 20h15min, Tupi x Igrejinha encerram a segunda rodada.

Libertadores - Pela 2ª rodada do Grupo 2, hoje, às 19h15min, em La Paz, o Bolívar recebe os chilenos do Colo-Colo e, às 21h45min, em Medellín, o Atlético Nacional encara os equatorianos do Delfín. Pelo Grupo 4, no mesmo horário, o Flamengo vai ao Equador para enfrentar o Emelec. Pelo Grupo 6, às 19h15min, em La Plata, o Estudiantes joga com os peruanos do Real Garcilaso. E pelo Grupo 7, às 21h45min, o Corinthians recebe os venezuelanos do Deportivo Lara.

Liga dos Campeões - Ontem, mais dois times avançaram às quartas de final. Após vencer em casa por 2 a 1, o Shakhtar Donetsk foi a Itália e perdeu por 1 a 0 para a Roma. Já em Londres, o Manchester United foi surpreendido ao ser derrotado por 2 a 1 para o Sevilla. No jogo de ida, os times empataram sem gols.

Liga dos Campeões 2 - Hoje, serão conhecidos os últimos dois clubes que avançam de fase. Após empate em 1 a 1, em Londres, o Barcelona recebe o Chelsea, no Camp Nou. No outro duelo, na Turquia, o Besikitas tem a dura missão de reverter o placar de 5 a 0 aplicado pelo Bayern de Munique. Os jogos serão às 16h45min.

Rússia 2018 - Ontem, o primeiro dia da quarta fase de vendas de ingressos para o Mundial, que segue até 3 de abril, foi marcado por problemas como fila de espera virtual de mais de duas horas para acessar o sistema e dificuldades para efetuar o pagamento. A Fifa usou o Twitter para pedir desculpas pelo inconveniente.

Conmebol - A entidade anunciou a convocação de eleições presidenciais para 11 de maio. Em reunião em Lima, no Peru, o conselho pediu que o atual mandatário, o paraguaio Alejandro Domínguez, se lance à reeleição.