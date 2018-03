Rossi é apresentado e Fabiano fecha com o Colorado até o final do ano

A direção colorada segue reforçando o elenco para o técnico Odair Hellmann. Ontem, o atacante Rossi, vindo por empréstimo do Shenzen FC, da segunda divisão chinesa, foi apresentado oficialmente. Mais cedo, o lateral-direito Fabiano, emprestado junto ao Palmeiras até o final do ano, foi confirmado - Dudu, titular até então, sofreu fratura no antebraço esquerdo e passará por cirurgia, sem previsão de retorno.

Rossi e Fabiano já treinaram e devem aparecer na lista de jogadores inscritos para a próxima fase do Gauchão, já que o Inter tem duas mudanças a serem feitas.

Outro que deve ser apresentado nos próximos dias é o volante Rithely. Sonho antigo do clube, a direção do Sport finalmente cedeu e liberou o atleta. Em troca, além da permanência até o final do ano de Anselmo e Léo Ortiz, o zagueiro Ernando e o lateral Cláudio Winck também devem ir para Recife. O clube pernambucano ainda tenta Andrigo, que está no Ceará, e Aylon, emprestado ao América-MG.

Para o confronto com o Cianorte, amanhã, às 19h30min, pela partida de volta da Copa do Brasil, Hellmannn deve usar um time reserva. Na primeira partida, o Colorado venceu por 2 a 0. A delegação embarca hoje à tarde em voo fretado para o interior do Paraná, enquanto os titulares seguem na Capital se preparando para o Grenal de domingo, na Arena.