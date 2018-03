Gauchão - Ontem, a FGF divulgou as datas e horários dos duelos de ida das quartas de final. No sábado, às 18h, jogam Avenida x Caxias. No domingo, às 16h, tem Grêmio x Inter e, às 19h30min, São Luiz x Brasil-Pel e Veranópolis x São José.

Libertadores - Pela 2ª rodada do Grupo 1, o do Grêmio, às 21h30min, o Cerro Porteño recebe os uruguaios do Defensor. Pelo Grupo 5, em São Januário, às 21h30min, o Vasco enfrenta o Universidad de Chile.

Liga dos Campeões - Hoje, a partir das 16h45min, serão conhecidos mais dois times que passarão às quartas de final. Após empatar em 0 a 0 na Espanha, o Manchester United recebe o Sevilla, em Londres. Na Itália, a Roma pega o Shakhtar Donetsk, que venceu o primeiro duelo por 2 a 1.