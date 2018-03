Com Geromel, Tite convoca seleção para dois amistosos

O técnico Tite convocou ontem os 25 jogadores para os amistosos contra a Rússia e a Alemanha, nos dias 23 e 27, respectivamente. E quem apostava em certa previsibilidade se surpreendeu com ao menos dois nomes: Anderson Talisca, meio-campista do Besiktas, e Willian José, atacante da Real Sociedad.

Um atleta que era esperado e foi chamado é o zagueiro do Grêmio, Pedro Geromel. Destaque na conquista da Libertadores da América do ano passado, o defensor segue com atuações primorosas, como a do Grenal de domingo, no Beira-Rio. Com a convocação, Geromel não disputará o clássico de volta pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho, dia 21, no Beira-Rio. Caso o Tricolor avance, ele ficará de fora da primeira partida das semifinais.

Também se notam ausências significativas na lista de Tite, como as de Diego (Flamengo), elogiado pelo treinador em entrevistas recentes, Lucas Lima (Palmeiras), Luan (Grêmio) e Giuliano (Fenerbahçe). Os dois jogos serão os últimos testes da seleção antes da divulgação do grupo que tentará o hexacampeonato, em junho. Ter ficado fora dessa chamada, porém, não significa que o jogador está descartado. "Não há uma situação definitiva, há margem de disputa", explicou o técnico.

Confira a lista dos convocados:

Goleiros: Alisson (Roma), Ederson (Manchester City) e Neto (Valencia);

Laterais: Daniel Alves (PSG), Marcelo (Real Madrid), Filipe Luís (Atlético-MAD) e Fagner (Corinthians);

Zagueiros: Miranda (Inter-MIL), Marquinhos (PSG), Thiago Silva (PSG), Geromel (Grêmio) e Rodrigo Caio (São Paulo);

Meio-campistas: Casemiro (Real Madrid), Fernandinho (City), Paulinho (Barcelona), Renato Augusto (Beijing Guoan), Talisca (Besiktas), Fred (Shakhtar Donestk), Philippe Coutinho (Barcelona) e Willian (Chelsea);

Atacantes: Douglas Costa (Juventus), Taison (Shakhtar), Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (City) e Willian José (Real Sociedad).