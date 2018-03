Grêmio vence e provoca mais dois Grenais

Deivison Ávila

Ingredientes para tornar o Grenal 413 especial não faltavam. O jogo disputado neste domingo (11) no Beira-Rio valia a liderança para o Inter e a classificação para o Grêmio. Mais de 42 mil torcedores assistiram um espetáculo digno de duas boas equipes. Antes mesmo de a bola rolar, no cara e coroa, D’Alessandro e Maicon se desentenderam e trocaram empurrões.

Com a bola rolando, o que se viu foi uma superioridade total do tricampeão da América na primeira etapa e o Colorado dominando o segundo tempo. No final, melhor para o Tricolor que aproveitou as falhas do rival e venceu por 2 a 1, resultado que fez do Inter terceiro colocado e do Grêmio o sexto. Com isso, as quartas de final terão mais dois clássicos gaúchos.

A primeira chegada mais perigosa foi do tricolor. Aos nove minutos, Luan fez ótima jogada pessoal e deixou Jael livre para o chute, mas Marcelo Lomba saiu do gol e o camisa 9 deu um chutão para fora. Dono do jogo e controlando as ações, o Grêmio passou a sufocar a defesa colorada. Assim, aos 24 minutos, a superioridade se transformou em gol. Cortez recebeu de Jailson, avançou pela esquerda e cruzou na medida para Luan. O camisa 7, sozinho, apenas empurrou para o fundo do gol.

Nem mesmo a parada para reidratação ajudou o Inter se reencontrar em campo. Três minutos após o reinício da partida, Everton avançou pela esquerda, deixou Klaus para trás, mas não passou por Cuesta que o derrubou dentro da área. Na cobrança de pênalti, Luan deslocou Lomba e marcou o segundo dele e o segundo gremista.

O lado direito do Inter era uma avenida. Completamente acuado, Dudu não conseguiu se encontrar na partida. Prova disso que aos 48, já nos acréscimos, Luan, o nome da primeira etapa, fazia o que queria. Ele avançou sozinho pelo meio e encontrou Everton livre. O atacante bateu rasteiro no canto esquerdo, mas a bola saiu para fora.