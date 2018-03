Odair Hellmann mantém mistério sobre a escalação do Inter para o Grenal 413

Após o empate diante do Cruzeiro, o Internacional focou os trabalhos na preparação para o clássico contra o Grêmio. O Grenal 413 está agendado para as 17h, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O duelo contra o rival citadino ganhou ares de decisão depois do triunfo do Juventude contra o São José, já que há a possibilidade dos colorados eliminarem o Tricolor na temporada regular.

Este será o primeiro confronto contra o Grêmio nesta temporada, e o Internacional busca a vitória para terminar a primeira fase do Estadual na liderança.

O treinador Odair Hellmann fechou os portões do clube à imprensa nos últimos dias, que não pode acompanhar o desenvolvimento técnico e tático do elenco. O treinador não deu indícios do time titular que irá ao relvado.

Já na manhã deste sábado (10), a atividade foi realizada com portões abertos, não somente para a imprensa, mas também para a torcida colorada, que compareceu em bom número para dar o último apoio aos atletas antes do duelo decisivo. Os jogadores fizeram uma atividade física, seguida de um treino recreativo e um trabalho de finalização

Uendel, William Pottker e Leandro Damião não participaram das atividade por estarem lesionados. Danilo Fernandes, que voltou aos treinos, também está fora. A escalação não foi divulgada pelo treinador colorado, o que deve acontecer somente uma hora antes da partida.

Confira a lista de relacionados:

Brenner

Camilo

Charles

D'Alessandro

Daniel

Dudu

Edenilson

Gabriel Dias

Iago

Juan Alano

Klaus

Marcelo Lomba

Marcinho

Nico López

Patrick

Rodrigo Dourado

Rodrigo Moledo

Roger

Ruan

Víctor Cuesta

Wellington Silva