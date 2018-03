Estreante, Felipe Massa abre temporada da Stock Car em 13º em Interlagos

Massa é nono no primeiro dia de testes para Corrida de Duplas da Stock Car

No dia do início da pré-temporada, que culminará na disputa da Corrida de Duplas no sábado, com o ex-Fórmula 1 tendo Cacá Bueno como parceiro. Juntos, eles ficaram na nona colocação, com a marca de 1min36s442