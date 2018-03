Com início arrasador, Raptors vence e acaba com série invicta do Rockets na NBA

No duelo entre líderes das Conferências, o Toronto Raptors derrotou o Houston Rockets por 108 a 105 na noite de sexta-feira, em casa, e acabou com a série invicta do adversário que durava 17 jogos na atual temporada da NBA.

O time anfitrião dominou a primeira metade da partida, quando chegou a abrir 19 pontos de vantagem. Na parte final, os visitantes reagiram, mas não houve tempo para a virada. O resultado não altera a posição das equipes na tabela. O Raptors lidera o lado Leste, com 48 vitórias e 17 derrotas. O Rockets é o melhor do Oeste com 51 triunfos e 14 tropeços.

A vitória, a sétima consecutiva do Raptors, veio graças a atuações inspiradas de Kyle Lowry, que marcou 30 pontos e DeMar DeRozan, com 23. Pelo Rockets, mais uma vez, James Harden foi o principal jogador, com 40 pontos. No entanto, não foi o suficiente para manter a série invicta de sua equipe que vinha desde 27 de janeiro, quando perdeu para o New Orleans Pelicans.

Quem também fez uma boa partida pelo Raptors foi o pivô Jonas Valanciunas, com um "double-double, de 14 pontos e 10 rebotes. Nos visitantes, Clint Capela também atingiu dois dígitos em dois fundamentos (13 pontos e 13 rebotes).

FINAL EMOCIONANTE - Depois de o Raptors comandar os dois primeiros quartos com uma defesa forte, não permitindo que o adversário arriscasse dos três pontos, Harden acordou na etapa final. No último quarto, Harden acertou uma bola de três faltando 2min10 e deixou o jogo empatado em 102 a 102.

De Rozan voltou a colocar o time da casa na frente faltando 1min49. Chris Paul desperdiçou uma chance de três faltando 14 segundos para o fim e cometeu falta em Lowry. O armador acertou os dois lances e deixou o Raptors em vantagem de 106-102 a dez segundos do fim.

Eric Gordon colocou novamente o Rockets no jogo com uma bola de três no ataque seguinte. O Houston, então, cometeu falta em Valanciunas, que acertou os dois lances livres e deixou o Raptors com três pontos de vantagem. Harden ficou com a última bola, mas precisou arremessar do meio da quadra, e não converteu o arremesso.

SEM CURRY, WARRIORS TROPEÇA - Os 40 pontos de Kevin Durant não foram suficientes para o Golden State Warriors vencer o Portland Trail Blazers. Atuando fora de casa e sem Stephen Curry, que se recupera de torção no tornozelo direito, os atuais campeões perderam por 125 a 108.

CJ McCollum e Damian Lillard comandaram o triunfo do time da casa. O primeiro anotou 30 pontos e o outro 28. O resultado levou o Blazers a 40 vitórias, na terceira colocação da Conferência Oeste. O Warrios está logo à frente com os mesmos 51 triunfos do líder Rockets, mas com uma derrota a mais (15 a 14)

Jazz CHEGA À QUINTA VITÓRIA SEGUIDA - O Utah Jazz bateu o Memphis Grizzlies por 95 a 78, fora de casa, e acumulou o quinto triunfo seguido na temporada. Jae Corwder anotou 22 pontos, Ricky Rubio fez 15 e pegou 10 rebotes. O brasileiro Raulzinho esteve em quadra por 12 minutos, e terminou o jogo com quatro pontos e quatro assistências.

O resultado deixa o Jazz perto de uma vaga nos playoffs da NBA. O time é o décimo colocado no lado Oeste, com 36 vitórias e 30 derrotas. Só tem um tropeço a mais do que o Los Angeles Clippers, que está em oitavo e ocupa a última vaga para o mata-mata. O Grizzlies é o lanterna da Conferência, com 18/47.

GRIFFIN GARANTE VITÓRIA DO PISTONS - Com atuação inspirada de Blake Griffin, que anotou 25 pontos, pegou oito rebotes e deu oito assistências, o Detroit Pistons derrotou o Chicago Bulls por 99 a 83, em casa.

Mesmo com a vitória, o time anfitrião permanece fora da zona de classificação para os playoffs. A equipe está em nono lugar, com 30 vitórias e 36 derrotas na Conferência Leste. O Bulls está em 12º com (22/43).

Confira os resultados desta sexta-feira:

Indiana Pacers 112 x 87 Atlanta Hawks

Detroit Pistons 99 x 83 Chicago Bulls

Toronto Raptors 108 x 105 Houston Rockets

Milwaukee Bucks 120 x 112 New York Knicks

Memphis Grizzlies 78 x 95 Utah Jazz

New Orleans Pelicans 97 x 116 Washington Wizards

Denver Nuggets 125 x 116 Los Angeles Lakers

Portland Trail Blazers 125 x 108 Golden State Warriors

Sacramento Kings 94 x 88 Orlando Magic

Los Angeles Clippers 116 x 102 Cleveland Cavaliers

Confira os jogos deste sábado:

Charlotte Hornets x Phoenix Suns

Miami Heat x Washington Wizards

Dallas Mavericks x Memphis Grizzlies

Oklahoma City Thunder x San Antonio Spurs

Los Angeles Clippers x Orlando Magic