Juventude vence São José e ameaça a vaga do Grêmio nos playoffs

Na noite desta quinta-feira (8), no estádio Passo D’Areia, em Porto Alegre, o Juventude colocou fogo na temporada regular do campeonato gaúcho. O clube de Caxias do Sul derrotou o São José, de virada, por 2 a 1 e encosta no Grêmio, que é o último colocado na zona de classificação aos playoffs.

Apesar do Juventude estar na segunda divisão do campeonato brasileiro e o Zequinha ter disputado a quarta divisão em 2017, o duelo entre os times foi equilibrado. Ambos os elencos conseguiram ameaçar a meta adversária algumas vezes.

Os mandantes largaram na frente com um tento de pênaltu convertido pelo arqueiro Fábio, ainda no primeiro tempo.

Na etapa complementar, logo aos dois minutos, Mateus Santana aproveitou bom passe de Vidal e empatou. Aos 24, após Vidal sofrer pênalti, Bruno Ribeiro marcou e deixou o Ju vivo para tentar a vaga no G-8.

Com a derrota, os porto-alegrenses deixaram de confirmar a vaga na segunda fase. O último compromisso será contra o São Luiz, em Ijuí. O time ocupa a quinta colocação com 14 pontos, basta um empate para garantir a classificação.

Enquanto que o Juventude está na nona posição com 12 pontos. O Papo precisa vencer o Veranópolis em casa e torcer por um tropeço do Grêmio contra o Internacional, ou ainda um empate de Avenida, São Luiz e São José.