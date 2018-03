Sem mistérios e com escalação reserva, Inter enfrenta o Cruzeiro no Vieirão

Precisando vencer para continuar na liderança do Gauchão, o Inter utilizará um time totalmente reserva para encarar o Cruzeiro, hoje, às 19h30min, no Vieirão, em Gravataí. Já a equipe comandada por Ben Hur Pereira precisa pontuar para deixar a zona de rebaixamento.

Ontem, na última atividade antes da partida, o técnico Odair Hellmann confirmou a formação colorada para o duelo desta noite. Mesmo sem ter treinado com os companheiros, pois viajou para o Rio de Janeiro para uma audiência, Rodrigo Moledo está garantido no time. Outro que também não treinou foi o meia D'Alessandro. O camisa 10 foi liberado para ir a Argentina realizar provas para concluir o Ensino Médio. Sem mistérios, o Inter jogará com Marcelo Lomba; Cláudio Winck, Thales, Moledo e Ruan; Fabinho, Gabriel Dias, Nico López, Camilo e Juan Alano; Roger.

Para o Grenal de domingo, as dúvidas seguem sendo os atacantes Leandro Damião e William Pottker. Damião ainda sente dores na coluna cervical, enquanto Pottker sofre com um desconforto muscular na coxa. Uendel, com problema no púbis, e Charles, suspenso, também estão de fora.

A novidade é o volante Fabinho. Após sete meses da cirurgia a que foi submetido no tornozelo esquerdo, o jogador começará a partida entre os titulares. "Foi um período muito difícil. O jogador só consegue ritmo jogando. Espero poder ajudar nesse retorno", disse o volante.