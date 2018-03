Grêmio usará força máxima para encaminhar a classificação

Antes de pensar no Grenal de domingo, o Grêmio precisa vencer o São Paulo de Rio Grande hoje à noite, na Arena, para encaminhar sua classificação à próxima fase do Campeonato Gaúcho. Necessitando dos três pontos para não ter que contar com resultados paralelos - e, o que é pior, ficar na obrigação de ganhar do arquirrival em pleno Beira-Rio -, o time do técnico Renato Portaluppi deve entrar em campo com o que tem de melhor. O adversário é o lanterna da competição, que, para se manter na elite do futebol gaúcho, precisa desesperadamente da vitória. A partida começa às 21h45min.

O Tricolor tem um retorno de peso, mesmo que seja no banco de reservas. O volante Arthur, em meio à negociação com o Barcelona, foi relacionado, após três meses da lesão sofrida no ligamento do tornozelo direito, na final da Libertadores, diante do Lanús.

Já o atacante Luan está fora da lista dos relacionados, graças a um edema muscular na coxa. O camisa 7 é dúvida até mesmo para o clássico. Outro que está de fora é Jael. Autor de dois gols nas últimas duas partidas do Gauchão, o camisa 9 recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão na partida com o clube rio-grandino.

O atacante Hernane Brocador, que começará sua primeira partida como titular, falou do momento no clube e a forma como chegou no Tricolor. "Fui bem recebido, tive o apoio dos companheiros. Eu sempre penso em ganhar, independentemente de quem está vestindo a camisa do Grêmio. Eu procuro me adaptar o mais rápido possível, seja fazendo gols ou ajudando a equipe de outra maneira. Sendo o titular amanhã (hoje), sei que ainda falta um pouco de ritmo de jogo. Independentemente de quem fizer o gol, o importante é a vitória", planeja.

A provável escalação do Grêmio para a partida tem Marcelo Grohe; Madson, Geromel, Kannemann e Cortez; Jaílson, Maicon, Ramiro, Cícero e Everton; Hernane Brocador. O último treino antes da partida foi com portões fechados na Arena.