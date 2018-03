Notas diversas

Liga dos Campeões - Jogando sem Neymar, lesionado, o PSG não conseguiu reverter o 3 a 1 sofrido para o Real Madrid na Espanha. Pior: teve novo revés, desta vez em Paris, por 2 a 1, e deu adeus à competição. Na outra partida de ontem pelas oitavas de final, em casa, o Liverpool segurou um 0 a 0 com o Porto. Na ida, em Portugal, os ingleses golearam por 5 a 0.

Liga dos Campeões 2 - Hoje, às 16h45min, mais duas partidas definem quem avança às quartas de final. Em Londres, o Tottenham recebe a Juventus. No duelo de ida, empate em 2 a 2, na Itália. No outro jogo, também na Inglaterra, o Manchester City tem grande vantagem sobre o Basel, já que goleou por 4 a 0 na Suíça.

Divisão de Acesso - Ontem, encerrando a primeira rodada, teve Brasil-FAR 0x0 U. Frederiquense e Guarani-VA 2x2 Santa Cruz.

Copa 2018 - Com termômetros marcando 11 graus negativos, Moscou celebrou ontem a marca de 100 dias para a abertura do Mundial, em 14 de junho. O evento ocorreu no parque VDNH.

Davide Astori - Uma autópsia realizada ontem confirmou que o capitão da Fiorentina morreu após sofrer uma parada cardíaca no domingo. O zagueiro, que tinha 31 anos, foi encontrado morto em um hotel de Údine, onde o time estava concentrado para a partida contra a Udinese, pelo Campeonato Italiano. A morte provocou o adiamento da rodada.

Cicinho - Aos 37 anos, o lateral-direito, ex-São Paulo, decidiu encerrar a sua trajetória como atleta profissional por conta de uma lesão no joelho esquerdo.

Fórmula 1 - Após uma primeira bateria de testes marcada por frio e até neve, os carros voltaram à pista em Barcelona. Ontem, o alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, liderou a sessão, seguido pelo finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes.