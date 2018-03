Liga dos Campeões - Hoje, às 16h45min, tem início os duelos de volta das oitavas de final. Na França, sem Neymar, o PSG tem a dura tarefa de reverter o 3 a 1 feito pelo Real Madrid, na Espanha. Em Londres, o Liverpool apenas confirmará a vaga diante do Porto, já que no primeiro jogo goleou por 5 a 0, em Portugal.

Divisão de Acesso - No encerramento da 1ª rodada, hoje, jogam Brasil-FAR x União Frederiquense (20h) e Guarani-VA x Santa Cruz (20h30min).

Seleção brasileira - O técnico Tite está na Europa junto com o auxiliar Sylvinho fazendo um giro por Inglaterra e França. Até quarta-feira, a dupla assistirá in loco a três partidas. No domingo, eles acompanharam a vitória por 1 a 0 do Manchester City sobre o Chelsea, pelo Campeonato Inglês, em Londres. Hoje, a dupla assistirá PSG e Real Madrid, na França, e, amanhã, volta a Londres para Tottenham e Juventus, ambos pela Liga dos Campeões.

Davide Astori - O Ministério Público de Udine investigará a morte do zagueiro como homicídio culposo. Capitão da Fiorentina, Astori foi encontrado morto no domingo, dentro do quarto do hotel em que sua equipe se concentrava para a partida contra a Udinese. As primeiras informações dão conta de que o atleta teria sofrido parada cardiorrespiratória enquanto dormia por causas naturais. Ele tinha 31 anos.