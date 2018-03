Grêmio começa semana com Luan como a grande dúvida para o clássico

Mesmo que seja imprescindível a vitória sobre o São Paulo de Rio Grande, amanhã, às 21h45min, na Arena, não tem como a comissão técnica do Grêmio não começar a projetar o Grenal do próximo domingo, pelo Gauchão. Dentro desse planejamento, o técnico Renato Portaluppi pode ter uma ausência importante: Luan.

O camisa 7 apenas correu ao redor do gramado no treinamento de ontem. Luan não participou da vitória gremista sobre o Juventude, no domingo, e foi diagnosticado com uma lesão muscular na coxa direita. Para não forçar o local da contusão, o atacante apenas realizou exercícios físicos. Como não foi entregue ao departamento médico para tratamento, Luan pode se recuperar a tempo para o enfrentamento com o Inter.

Para a partida com o clube rio-grandino, Portaluppi não poderá contar com Jael. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo em Caxias do Sul, o que dará oportunidade para Hernane Brocador sair jogando.

Enquanto isso, a direção segue encaminhando negociações. Representantes do clube e do volante Arthur estão na Espanha para finalizar a venda do jogador. Por outro lado, o departamento de futebol segue tentando a contratação do atacante André, do Sport. Valores e a ida de alguns jogadores do Grêmio por empréstimo são os entraves para que a transação seja concluída, o que deve ocorrer ao longo da semana.