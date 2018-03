Inter terá equipe totalmente reserva contra o Cruzeiro

Dando sequência ao rodízio que o técnico Odair Hellmann implantou neste início de temporada no Inter, o treino de ontem encaminhou o time formado por reservas para enfrentar o Cruzeiro, amanhã, às 19h30min, no estádio Vieirão, em Gravataí, pela 11ª rodada do Campeonato Gaúcho.

Pensando no Grenal que será disputado no domingo, às 17h, no Beira-Rio, e no jogo de volta pela Copa do Brasil, dia 14, contra o Cianorte, o Colorado deve ir a campo com Marcelo Lomba; Cláudio Winck, Thales, Rodrigo Moledo e Ruan; Gabriel Dias, Fabinho, Camilo, Nico López e Juan Alano; Roger.

A novidade é a presença de Fabinho, que substitui Charles, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Outra peça nova é Ruan na lateral-esquerda. Essa improvisação se deve ao fato de que Uendel, reserva imediato de Iago, está afastado com dores musculares.

Já para o clássico 413, alguns atletas seguem como dúvida. William Pottker voltou a treinar normalmente ontem e pode aparecer contra o Grêmio. Leandro Damião, com dores na coluna cervical, também deve se recuperar a tempo do duelo com o maior rival. O meia D'Alessandro não trabalhou ontem e foi liberado para tratar questões pessoais em Buenos Aires, na Argentina. O capitão colorado volta para o treinamento de amanhã.