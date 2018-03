Grêmio fica otimista com negociação por atacante André

Jogador entrou em litígio com o Sport e está disposto a jogar no Grêmio Williams Aguiar/Sport Club do Recife/Divulgação/JC

Folhapress

As últimas conversas com o Sport alegraram o Grêmio. Acertado com André, o clube espera que o Sport aceite receber Kaio e Patrick por empréstimo além de 2 milhões de euros (R$ 8 milhões) por 60% dos direitos do centroavante. O clube gaúcho imagina receber o jogador para realização de exames médicos e assinatura de contrato até o meio quarta-feira (7). O que já foi tratado com total pessimismo, hoje é objeto de alegria. Depois da retomada das negociações ter partido do Sport, o Grêmio espera concluir o acordo rapidamente.

O que pesa neste momento é o clube pernambucano aceitar os dois jogadores enviados para lá. Inicialmente, o Sport queria o zagueiro Bressan e o meia Lima. Nenhum deles foi liberado. Kaio e Patrick são as alternativas que mais agradaram o time rubro-negro dentro de uma lista ofertada pelo Grêmio. No entanto, segundo o executivo de futebol do Rubro-Negro, Klauss Câmara, o Sport não abre mão de 2,5 milhões de euros (R$ 10,3 milhões) ou ainda quer mais um atleta envolvido no acordo.

André está disposto a jogar no Grêmio. O jogador entrou em litígio com o Sport, abandonou o clube por alguns dias e voltou a treinar apenas na última semana. "Quem pode chegar é o André. Mas ele não poderá jogar o Gaúcho e nem a Libertadores. Então temos que esperar. E ele ainda não está contratado, também", disse o técnico Renato Gaúcho, entusiasta da contratação do ex-santista.

O vice de futebol gremista, Duda Kroeff, também mostrou otimismo ao tratar do tema. "Tenho fé que segunda-feira haja uma melhora no negócio e possamos ter três centroavantes (André, Jael e Hernane Brocador). A pedida ainda não está como queremos, um pouco longe, mas tenho certeza que vamos ajustar isso", disse o dirigente.

Com 27 anos, André chega ao Grêmio após uma boa temporada no Sport. Em 2017 fez 27 gols em 67 jogos. Neste ano disputou quatro partidas e marcou dois gols. Fora do prazo de inscrição para Estadual e Libertadores, André poderá atuar no Brasileiro, que começa em abril, e na Copa do Brasil, competição da qual o Grêmio participa a partir das oitavas de final.