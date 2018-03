Titulares de Odair Hellmann devem ser preservados contra o Cruzeiro

Mesmo tendo folgado na rodada deste fim de semana do Campeonato Gaúcho, o Inter deverá poupar seus titulares no confronto contra o Cruzeiro, na quarta-feira, pela 11ª rodada da competição. O motivo é apenas um: o técnico Odair Hellmann só tem olhos para o Grenal do próximo domingo, válido pela 6ª rodada, que foi adiada.

O clássico, que estava marcado para as 11h, foi transferido para as 17h; e, para contar com o time completo e sem desgaste físico, o treinador colorado deverá colocar um time totalmente reserva no meio da semana.

Fora de campo, o fim de semana foi de especulação a respeito de uma possível contratação. O atacante Rossi, ex-Chapecoense e que estava no Shenzhen Football Club, da China, rescindiu contrato e foi oferecido ao clube. Com 24 anos, o atacante fez 35 jogos e marcou sete gols pela Chape no ano passado. Ele foi vendido ao Shenzhen por € 3,5 milhões (R$ 14 milhões) no meio do ano passado.

O diretor de futebol do Inter, Adauri Silveira, já havia dito que o elenco vermelho estava fechado, mas abriu a possibilidade da realização de algum negócio de ocasião.