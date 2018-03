Grêmio tem vitória para encaminhar a vaga nas quartas de final

Madson celebra o gol em sua melhor partida com a camisa gremista RODRIGO RODRIGUES/GRÊMIO FBPA/DIVULGAÇÃO/JC

A vitória era fundamental se o Grêmio tinha alguma pretensão de se classificar à próxima fase do Campeonato Gaúcho. Assim, mesmo não fazendo uma apresentação de luxo, o Tricolor cumpriu sua missão na tarde de ontem, em Caxias do Sul, ao bater o Juventude por 2 a 0, com gols de Jael e Madson.

O primeiro tempo foi de muita aplicação tática e poucas emoções no estádio Alfredo Jaconi. Sem contar com seu principal homem de criatividade - Luan foi poupado -, o Grêmio fez uso repetitivo da ligação direta ao ataque por meio de seus defensores buscando Jael, que iniciou o jogo no ataque.

O Juventude, por sua vez, deu campo para os visitantes e tentou chegar à frente nos contra-ataques. Com muitos desarmes e disputas corpo a corpo, os goleiros apenas assistiram à etapa inicial.

O destaque ficou por conta do lateral-direito Madson, que fez sua melhor apresentação com a camiseta gremista. O jogador foi seguidamente à linha de fundo e, em três ocasiões, cruzou procurando Jael, que não aproveitou.

A única chance da etapa inicial foi aos 40 minutos. Madson cruzou, Jael escorou e, pela esquerda da área, Everton finalizou por sobre o gol de Matheus Cavichioli.

Mal o segundo tempo havia iniciado, e o placar já marcava 1 a 0 para o Grêmio. Logo no primeiro minuto, Micael recuou para Cavichioli. O goleiro do time da Serra dominou e tentou driblar Jael. O centroavante tricolor roubou a bola em mandou para o gol vazio.

Depois disso, os donos da casa se perderam em campo, e os visitantes tomaram conta da partida. Aos 19, Cavichioli se reabilitou ao evitar o segundo gol gremista após chute de Everton. Aos 25, porém, o goleiro nada pôde fazer para evitar o 2 a 0. Maicon achou Ramiro pela linha de fundo direita. O volante colocou rasteiro na área, e Madson chegou chutando de primeira para as redes.

O time de Renato Portaluppi tratou de administrar a vantagem e não se arriscou muito mais ao ataque. Já o Juventude não demonstrou força e qualidade para ameaçar a defesa gremista. Com a vitória, o Grêmio termina pela primeira vez uma rodada na zona de classificação para as quartas de final do Gauchão.