Neymar é operado em hospital de Belo Horizonte, sob forte esquema de segurança

O atacante Neymar foi operado na manhã deste sábado (3) em Belo Horizonte, no hospital Mater Dei, para correção da fratura no quinto metatarso do pé direito. Ainda não há informações oficiais sobre a sua alta hospitalar, mas ela deve ocorrer na manhã de domingo.

A operação de Neymar foi realizada por pois dois médicos, sendo um deles Rodrigo Lasmar, acompanhados por um anestesista. Foi colocado um pino para corrigir a fratura no quinto metatarso do pé direito do brasileiro, que se machucou na vitória do Paris Saint-Germain sobre o Olympique de Marselha, no último domingo, pelo Campeonato Francês.

O PSG decidiu concentrar as informações sobre a operação de Neymar e ainda não as divulgou. Mas o atacante da seleção brasileira permaneceu por duas horas no bloco cirúrgico do Mater Dei, localizado no quinto andar. Ele está agora na sala de recuperação. Depois, então, vai repousar no seu quarto, uma suíte vip e conjugada no 16º andar do hospital.

De acordo com previsão realizada por Lasmar antes da operação, Neymar poderá ficar por até três meses sem atuar. Seu retorno aos gramados, assim, ocorreria às vésperas da Copa do Mundo, já em amistosos preparatórios para o torneio - a estreia da seleção brasileira na Rússia será em 17 de junho, diante da Suíça.

Esse tempo de recuperação também poderá fazê-lo perder o restante da temporada 2017/2018 do futebol europeu, pois a finalíssima da Liga dos Campeões está agendada para 26 de maio - uma semana antes se encerrará o Campeonato Francês.

O esquema de segurança dentro do hospital é grande, para evitar o vazamento de informações. Por isso, há restrições no acesso aos elevadores e aos andares para os funcionários do Mater Dei. Além disso, a segurança foi reforçada nas entradas do hospital.

Neymar está no Brasil desde a manhã de quinta-feira, quando desembarcou no Rio, vindo de Paris. De lá, ele seguiu para sua residência em Mangaratiba, no litoral fluminense, onde repousou e se encontrou com familiares, amigos e a namorada Bruna Marquezine, deixando o local no início noite desta sexta, quando chegou a Belo Horizonte para a cirurgia deste sábado.