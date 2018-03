Neymar passará por cirurgia neste sábado em Belo Horizonte

Neymar já está no Brasil para ser operado. O craque do PSG desembarcou em uma cadeira de rodas, no Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira. De lá, segue para Belo Horizonte, onde acontecerá a cirurgia, no sábado. O procedimento, que será feito pelo médico Rodrigo Lasmar, da seleção brasileira, visa a corrigir uma fratura no quinto metatarso do pé direito.

Ainda no aeroporto, Lasmar ressaltou que o tempo de recuperação estimado é de até três meses. "Foi uma fratura importante de um osso no meio do pé. A cirurgia será no sábado pela manhã, com certeza. E a recuperação gira em torno de dois meses e meio e três meses. Após o procedimento, teremos mais detalhes", afirmou.

Por conta do extenso período de recuperação, Neymar desfalcará o PSG na Liga dos Campeões. No dia 6, o time francês tentará reverter um 3 a 1 a favor do Real Madrid na partida de ida das oitavas de final. Caso avance, a equipe francesa teria seu camisa 10 somente a partir da segunda das semifinais.

O atacante também desfalcará a seleção brasileira nos amistosos dos dias 23 e 27 de março, contra Rússia e Alemanha, respectivamente. Sua participação na Copa do Mundo, porém, não está sob risco, de acordo com Lasmar. "Neymar está, claro, triste, chateado. Mas entende que não há outra alternativa que não seja se recuperar para estar bem o quanto antes. Temos tempo para recuperá-lo, e tudo será feito para que esteja pronto o mais rápido possível e, assim, possa fazer uma preparação adequada para a Copa", garantiu o médico.