Em busca da classificação, Grêmio terá força máxima contra o Juventude

Precisando da vitória para seguir sonhando com uma vaga no G-8 do Campeonato Gaúcho, o Grêmio deve contar com o que têm de melhor para enfrentar o Juventude, domingo, às 17h, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Os três pontos também são fundamentais para afastar o Tricolor da zona de rebaixamento. Com sete pontos, o time ocupa apenas o 10º lugar na tabela.

Para tentar o triunfo na Serra, a principal dúvida é se o técnico Renato Portaluppi manterá Cícero como titular ou optará por um atacante de ofício, o que daria uma chance a Jael de sair jogando. Após passar 24 jogos em branco, o camisa 9 marcou pela primeira vez no último confronto pelo Gauchão, diante do Novo Hamburgo, e pode aparecer desde o início da partida. Quem também está apto para atuar e fica como opção é Hernane Brocador.

No treino desta quinta-feira, Portaluppi conversou com o volante Arthur. Sem jogar desde a final da Libertadores da América, no final de novembro, ele se recuperou da lesão no tornozelo, mas confidenciou que ainda lhe falta confiança. Prestes a ter sua venda consumada ao Barcelona, Arthur vem treinando normalmente e pode ficar no banco de reservas contra o Juventude. O Grêmio aguarda uma sinalização dos espanhóis nos próximos dias para, em seguida, enviar uma comitiva à Catalunha e assinar a venda. Mesmo vendido, o jogador deve permanecer no Grêmio até o fim do ano.

No Juventude, a principal atração será a estreia de seu novo treinador, Julinho Camargo, que deixou o Veranópolis.