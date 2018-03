Designers elegem a funcionalidade para desenvolver novos projetos

Alta do mercado pet inspirou a criação de móveis com arranhadores /LUIZA PRADO/JC

Carolina Hickmann, de Bento Gonçalves

Tendências como o aumento de números de pets nos lares, o maior volume de compras pelos e-commerces e a menor metragem de casas e apartamentos foram levadas em conta pelas empresas que realizaram lançamentos de produtos na 21ª Movelsul. A feira, que conta com, pelo menos, 50 novidades em móveis e decorações, acontece nos pavilhões da Fenavinho, em Bento Gonçalves, e se estende até as 20h de hoje, com abertura dos portões ao meio-dia.

Investir em novos designes e produtos em um ano de retomada econômica pode não ser confortável em um segmento bastante atingido pela recessão como o moveleiro. Por isso, empresas como a BRV Móveis optaram por realizar lançamentos direcionados pelo varejo. Um dos produtos que estreou na feira pela marca foi demandado pela loja Oppa Design e trata-se de mesas de cabeceira nas opções de arranhadores para gatos ou casas para cães. A design do produto, Natalia Penteado, que faz parte da área de criação da BRV, explica que, com a diretriz do que o consumidor demanda do comércio, é mais simples desenvolver produtos. "Assim, estamos direcionados às necessidades do consumidor final e podemos nos atentar mais a questões de composição de design dos móveis", relata.

A linha pet da BRV faz parte dos mais de 50 lançamentos realizados na Movelsul a partir do Projeto Varejo, novidade nesta edição da feira, que busca aproximar os elos da cadeia. Foram elencadas oito redes lojistas que responderam a questões sobre características de produtos que estavam faltando em loja. "Cada vez mais, o design está aproximado da funcionalidade, esta é uma tendência que observamos na pesquisa realizada junto ao varejo para a construção do projeto", relata o presidente do Sindmóveis, Edson Pelicioli. Neste sentido, diz, a venda on-line também gera impactos no design do produto. "Cada vez mais, o consumidor busca o e-commerce, especialmente para a parte de complementos", destaca.

Observando este caminho sem volta, a BRV também trouxe o protótipo de móveis encaixáveis para a mostra a partir de sua linha Easy - palavra que significa "fácil" em inglês e denota a intenção da marca com este design. "A ideia é facilitar a montagem das peças para aquele consumidor que adquire móveis pelos e-commerces credenciados, não há pregos ou parafusos, apenas encaixes", salienta a representante comercial da BRV, Tamires Pizzatto. O produto, que deve ser lançado apenas em junho, estará disponível em suas versões como mesa de centro, escrivaninha, mesa de cabeceira e rack. A padronagem e a cor das peças, no futuro, serão customizáveis a partir da demanda do consumidor junto à fábrica.

No estande da Politorno Móveis, a tendência de encurtamento de metragem dos lares foi decisiva para o desenvolvimento do armário multiuso Goiás. O responsável pelo marketing do grupo, Thiago Sacchett, explica que o produto serve para armazenamento de itens e tem uma mesa retrátil que, quando fechada, atua como porta do móvel. Além disso, a peça, como outros itens da marca, tem utilização em diversos cômodos da casa, como quarto, sala e cozinha. "As casas estão cada vez menores, e é necessária a otimização de espaços. Pensando nisso, desenvolvemos este produto", ressalta. Sacchett diz que o item é bastante demandado e tem grande serventia para repúblicas de estudantes, uma vez que a porta do armário é trancada a chaves.