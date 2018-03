Movelsul inicia rodadas de negócios otimista

Roberto Hunoff, de Bento Gonçalves

A feira da retomada. Desta forma, o Sindmóveis de Bento Gonçalves, promotor do evento, definiu a edição de 2018 da Movelsul, que teve início na segunda-feira e se estende até amanhã, no Parque de Eventos. Os primeiros dois dias parecem estar alinhados com esta visão, pois as expectativas começam a se consolidar tanto no mercado interno, quanto no externo.

Ontem começaram as rodadas de negócios do Projeto Comprador, iniciativa do Sindmóveis em parceria com a Associação Brasileira da Indústria do Móvel e Associação Brasileira da Indústria da Iluminação, e apoio da Apex-Brasil. São 70 importadores convidados para negociar com 145 empresas e designers, constituindo-se na maior edição do projeto já realizada na feira, com foco nos países com potencial de negociação para os móveis brasileiros.

Participam lojistas e distribuidores de países da África, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos, Guatemala, México, Paraguai, Peru, Uruguai e Reino Unido (com expansão para os demais países da Europa).

O presidente do Sindmóveis, Edson Pelicioli, reforça que o contato com as exigências e peculiaridades do mercado internacional torna as empresas ainda mais competitivas no mercado doméstico e internacional. "No que tange à importação mundial de móveis, de um valor de aproximadamente US$ 160 bilhões, o Brasil detém menos de 0,5%. Só esse dado mostra que o mercado consumidor internacional é bastante relevante, onde existe um grande potencial no qual as exportações brasileiras ainda têm muito espaço para crescer", pontua.

A Dalmóbile, de Bento Gonçalves, é uma das empresas que participa do projeto. Com clientes no Paraguai e Uruguai, a empresa tem a ambição de exportar para mais países. Para isso, criou um departamento especializado na área que ganhará força durante a feira. A empresa montou dois ambientes bem específicos e focados ao mercado externo, inicialmente da América do Sul.

A Multimóveis, também de Bento Gonçalves, expõe 13 modelos no seu estande, e desenvolveu um novo catálogo de exportação, que foi lançado na Movelsul 2018, com soluções para a casa inteira, e participa do Projeto Comprador, que segue com reuniões hoje.

A empresa aproveita a feira para apresentar seu e-commerce. A gestora de marketing, Caroline Cusin, explica que as pessoas estão cada vez mais práticas, sem tempo para percorrer lojas a procura de um móvel que pode ser adquirido pela internet com o conforto de ser entregue em casa.

A Kappesberg, empresa de Tupandi, com 10 marcas de móveis e utilidades domésticas, fechou o ano passado com crescimento de 8% sobre 2016, índice superior ao que estava projetado. A expectativa é de continuidade em 2018, com índices chegando a 23% na marca UZ Utilidades, criada há cinco anos, e que teve alta de 68% em 2017.

De acordo com Patrícia Barbosa, gestora de negócios da Região Sul da marca UZ Utilidades, a empresa começou o ano com atividade acelerada, inclusive ampliando o quadro para atender a demanda crescente. "Trouxemos lançamentos em todas as marcas e linhas para atender aos consumidores, cada vez mais focados em produto de qualidade e inovadores", observou.