Movelsul projeta movimentar R$ 300 milhões

Pelicioli - A exportação é importante e estamos trabalhando este assunto. O Brasil já exportou muito mais móveis, mas andou reduzindo. Quando o câmbio caiu, o empresário se jogou no mercado interno e acabou diminuindo a participação da exportação (hoje é de cerca de 5% das vendas). Mas, agora o empresário está se conscientizando que exportação é um projeto de longo prazo. Não pode fechar as portas lá fora e o Brasil tem um grande potencial para exportar, principalmente, na América Latina e Estados Unidos.

Pelicioli - No Projeto Comprador, por exemplo, que tem apoio da Apex-Brasil, trazemos importadores para rodadas de negócios. O Projeto Comprador deste ano é histórico, porque estamos trazendo 70 importadores e provavelmente teremos mais de 50 nacionalidades representadas, com 145 empresas que se inscreveram para as rodadas, o que é mais do que o dobro da edição passada. É uma forma da Movelsul desenvolver também o mercado externo.

Pelicioli - Tem vários segmentos. A Movelsul abrange muito o móvel seriado, na linha B e C, não dá para dizer que tem um segmento específico. Na feira encontra-se móveis para todos os ambientes da casa, dormitórios, cozinha etc.

Pelicioli - A dificuldade é essa recessão que passamos. O setor moveleiro teve o seu auge em 2013 e depois entrou em recessão. Eu diria que o primeiro semestre de 2017 foi o ponto mais baixo. Teve um pequena retomada, um sinal positivo, no segundo semestre e a nossa expectativa para 2018 é que a retomada venha a começar um ciclo de crescimento. E a Movelsul tem um papel importante, pois é a maior feira do setor da América Latina, com capacidade para reunir todo o segmento moveleiro e transmitir essa confiança.

Pelicioli - Estamos trabalhando com uma perspectiva de 30 mil pessoas. A feira é direcionada para um público de negócios. Em termos de valores, esperamos repetir a última Movelsul, com faturamento em torno de R$ 300 milhões, que é o movimentado no evento e nas semanas seguintes.

JC - Qual são as estimativas de público e movimentação financeira com o evento?

A Movelsul Brasil 2018 foi aberta ontem no Parque de Eventos de Bento Gonçalves em uma atmosfera otimista. O presidente da feira, Edson Pelicioli, destaca que o evento contribuirá para a recuperação do setor moveleiro. O dirigente adianta que a estimativa é de que sejam gerados aproximadamente R$ 300 milhões em negócios com a maior feira de móveis da América Latina que se estenderá até quinta-feira.

Governador José Ivo Sartori destaca importância do setor para a economia gaúcha

O governador José Ivo Sartori participou da cerimônia oficial de abertura da Movelsul Brasil 2018, no Parque de Eventos, em Bento Gonçalves. O governador destacou que o evento é referência há 40 anos no incentivo ao setor moveleiro de Bento Gonçalves e da região. A cerimônia de inauguração ocorreu no clima de otimismo com a retomada da economia para um setor que promove o estreitamento das relações comerciais entre indústrias e clientes, além de incentivar as exportações.

"Bento Gonçalves é, hoje, um polo moveleiro responsável por 40% da produção do Estado e por 8% da produção nacional. É um exemplo desse Rio Grande que dá certo e motivo de orgulho para os gaúchos", afirmou Sartori. O governador também lembrou que esteve na feira em 2016, no meio da maior crise financeira do Rio Grande do Sul e do País. "Lá eu falei de crise e alertei que ela não poderia nos paralisar. Ao contrário, tinha que nos estimular a buscar novas oportunidades e novas formas de enfrentar os problemas. Vivemos tempos difíceis, é verdade. Mas os sinais de retomada começam a aparecer", enfatizou.

Sartori afirmou, ainda, que muito já foi feito para a retomada do crescimento do Estado, mas que ainda não terminou. "Precisamos continuar arrumando a casa, fazendo as mudanças e as transformações que o Rio Grande tanto precisa. O Rio Grande tem saída e está no caminho certo", destacou.

O prefeito de Bento Gonçalves, Guilherme Pasin, afirmou que o setor moveleiro é o grande propulsor da economia do município, representando mais de 50% da carga tributária, e destacou a força do setor. "Se os olhos estão voltados para Bento Gonçalves, para o setor moveleiro, os olhos de Bento Gonçalves brilham com a expectativa de retomada da nossa força econômica e da geração de mais oportunidades de emprego. Os resultados da Movelsul serão extremamente abrilhantadores para o estado do Rio Grande do Sul", comemorou.