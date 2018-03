Movelsul Brasil começa em Bento Gonçalves com 246 expositores

Os principais lojistas de móveis do Brasil e importadores de 50 nacionalidades vão circular no Parque de Eventos de Bento Gonçalves (RS) de hoje até quinta-feira (15), quando o Sindmóveis promove a 21ª edição da Movelsul Brasil - a principal feira de móveis da América Latina para o público profissional. São quatro dias decisivos para a indústria moveleira nacional, que, confiante no reaquecimento do mercado, apresentam aos compradores e especificadores os lançamentos da temporada.

Ao todo, a feira reúne 246 expositores e espera cerca de 30 mil visitantes. São fabricantes de mobiliário e complementos de todos os segmentos, como escritório, cozinha, dormitórios, área de serviço, banho, móveis para jardim, eletros, copas, salas de jantar e estar, tapetes, estofados e colchões. A programação paralela da Movelsul Brasil fomenta ainda mais a geração de negócios, a exemplo dos projetos Comprador, com reuniões direcionadas às exportações, e o projeto Varejo, que desafiou a indústria moveleira a criar produtos que respondessem a demandas apontadas por lojistas nacionais.

A geração de conhecimento para a cadeia terá destaque com a realização do primeiro Fórum Movelsul Brasil, com três dias de palestras nas manhãs de 13, 14 e 15 de março. Com o tema "A reinvenção do varejo: O consumo all line", os palestrantes propõem uma conexão entre o ponto de venda físico e as plataformas de consumo on-line, o chamado "on e off". Já o design como estratégia de diferenciação para o setor moveleiro mais uma vez aparece na feira com a mostra de produtos finalistas e vencedores do Prêmio Salão Design, que, em 2018, completa 30 anos.

O presidente do Sindmóveis e da Movelsul Brasil 2018, Edson Pelicioli, salienta que a Movelsul Brasil está presente em todo o universo moveleiro do país. Fabricantes, lojistas e consumidores estão conectados pela feira, que atua como um verdadeiro fio condutor entre as pontas da cadeia.