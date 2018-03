Em quatro dias, vendas do pavilhão da agricultura familiar da Expodireto atingem alta de 15%

Thiago Copetti, de Não-Me-Toque

Com cerca de 180 expositores, a maioria da região do Planalto, onde fica Não-Me-Toque, a Feira da Agricultura Familiar da Expodireto comercializou R$ 843 mil apenas entre segunda e quinta-feira, crescimento de 15% sobre os dois primeiros dias do ano passado.

De acordo com Tarcisio Minetto, secretário estadual de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo (SDR), a procura por produtos de pequenas agroindústrias aumenta a cada feira e é uma tendência. "As pessoas querem, cada vez mais, produtos com sabor de casa da avó, dos pais. Basta ver que na Expointer, por exemplo, as vendas do pavilhão deram um lsalto de 40%", comemora Minetto.