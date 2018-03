Santander anuncia redução de juros das principais linhas de crédito

O Santander informa que deu continuidade ao movimento de redução das taxas de juros das suas principais linhas de crédito do varejo. O banco se antecipou à decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), que cortou nesta quarta-feira (21), a taxa Selic em 0,25 ponto porcentual ao ano para 6,50%.

Em nota, o banco informa que a partir da próxima segunda-feira (26), a taxa mínima dos juros para financiamento de veículos será reduzida de 0,97% para 0,95% ao mês. Já a taxa mínima dos juros do crédito pessoal cairá de 1,57% para 1,55% ao mês. No cheque especial, a taxa mínima passa de 2,23% ao mês para 2,21% ao mês.

"A Selic é um dos componentes dos juros bancários aos clientes e, desde o início do afrouxamento do ciclo monetário, temos diminuído nossas taxas", destaca na nota o superintendente executivo de Produtos de Crédito à Pessoa Física do Santander, Eduardo Jurcevic.

O executivo destaca a preocupação do banco para que o cliente use o crédito de forma consciente. "Temos incentivado a migração das linhas de uso emergencial, como o cartão e o cheque especial, para opções com juros mais baixos, como é o caso do consignado e do crédito pessoal, que inclusive são as modalidades que mais crescem em nossa carteira", ressalta.

As novas condições, segundo o banco, valem para todos os canais de relacionamento: Internet Banking, APP Santander, caixas eletrônicos e agências.