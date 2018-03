Fechamento

Loterias

O concurso 2.024 da Mega Sena sorteou nesta quarta-feira os números 16, 20, 23, 29, 35 e 47. No sorteio 4.635 da Quina, saíram as dezenas 03, 12, 29, 46 e 47. No concurso 1.639 da Lotofácil, os números foram 01, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 22 e 25. Os resultados são extraoficiais.

Reoneração da folha

A Câmara dos Deputados aprovou ontem a votação acelerada do projeto de reoneração da folha. A proposta retira o benefício, criado em 2011, e que isentava empresas de 56 setores selecionados de recolher a contribuição previdenciária de 20% sobre a folha de pagamentos.

Combustíveis

A Petrobras anunciou que, com o reajuste que entrará em vigor hoje, o preço médio do litro da gasolina A sem tributos nas refinarias aumentará 1,83%. O valor será de R$ 1,625. Já o valor médio nacional do litro do diesel A terá incremento de 2,4%, chegando a R$ 1,8181.

Petrobras

A Petrobras está com as inscrições abertas da edição 2018 da Seleção Pública de projetos sociais e ambientais do Programa Petrobras Socioambiental até o dia 4 de maio. O orçamento total, de até R$ 180 milhões, será destinado à implantação de projetos sociais e ambientais de todas as regiões do País, com valores que, individualmente, estejam orçados entre R$ 500 mil e R$ 6 milhões.

Bndes

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Bndes) informou que desembolsou R$ 6,85 bilhões no primeiro bimestre de 2018. O setor de infraestrutura foi o que mais recebeu recursos no período: R$ 2,4 bilhões, dos quais R$ 1,1 bilhão para o segmento de energia elétrica.

CVM

A CVM determinou a imediata suspensão de veiculação de qualquer oferta de oportunidade de investimento em valores mobiliários pela G44 Brasil Intermediações Financeiras. De acordo com a autarquia, a empresa e seus sócios, Joselita de Brito De Escobar e Saleem Ahmed Zaheer, não possuem autorização para captar clientes residentes no Brasil.

Justiça

Os herdeiros da família Steinbruch, proprietária da CSN e da Vicunha, estão em meio a um processo judicial que pode comprometer o futuro das empresas do clã. Clarice e Léo Steinbruch, representados pela holding CFL Participações, entraram com uma ação na Justiça ontem pedindo a venda das companhias da família.