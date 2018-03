EUA suspende sobretaxas de aço e alumínio do Brasil para negociar

O presidente Michel Temer afirmou que o governo dos Estados Unidos suspendeu a sobretaxação aos produtores brasileiros de aço e alumínio até que os dois países concluam uma negociação sobre as novas tarifas aplicadas ao setor.

Nos EUA, o representante do Comércio do país, Robert Lighthizer, confirmou, ontem, que o governo norte-americano vai começar a conversar com o Brasil para negociar uma eventual redução ou isenção das tarifas de importação sobre o aço, anunciadas pelo presidente Donald Trump.

"Outro país com o qual vamos começar a conversar em breve é o Brasil", declarou Lighthizer, durante audiência no Congresso. É a primeira vez que o País é mencionado pelo governo americano na lista de possíveis exclusões.

O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI) disse que a notícia de que o Brasil poderia ficar fora da sobretaxa do aço enquanto são feitas negociações é "muito positiva". "Vamos ter que nos preparar para mostrar que o aço brasileiro ajuda a indústria americana, porque é matéria-prima para eles", afirmou, após participar de reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES).

Durante reunião do Conselhão, Temer leu uma nota em que a Casa Branca comunica ao governo brasileiro a abertura de negociações sobre as tarifas. A medida foi anunciada pelo presidente como uma "boa notícia". De acordo com ele, o governo norte-americano disse que o Brasil é um dos países por onde começarão as negociações. "As novas alíquotas não se aplicarão enquanto estivermos conversando sobre o tema", disse o peemedebista ao ler a nota.

O comunicado ocorre um dia depois de empresários do setor terem se reunido com Temer para tratar do assunto. Na reunião, eles pediram que o governo brasileiro entrasse em contato com os EUA para abrir uma negociação.

No início do mês, Donald Trump anunciou sobretaxa ao aço e ao alumínio importados pelos Estados Unidos. A medida prejudicava diretamente o comércio exterior do Brasil, um dos principais exportadores desse produto.

As tarifas - que, agora, podem ser negociadas no caso brasileiro - passarão de até 0,9% para 25% sobre o aço e de 2% para 10% sobre o alumínio. A justificativa de Trump é a suposta necessidade de preservação da segurança nacional. Diante do anúncio, o governo Temer estudava medidas para tentar contornar as sobretaxas de Trump, como, por exemplo, o apelo à Organização Mundial do Comércio (OMC), mas nenhuma ação concreta havia sido anunciada.

Além do Brasil, foram citados México, Canadá, Argentina, Coreia do Sul, Austrália e União Europeia como países e regiões que já iniciaram as negociações com os EUA. As conversas devem durar até o final de abril, segundo Lighthizer. A despeito das negociações, porém, as tarifas, de 25% sobre o aço importado e 10% sobre o alumínio, passam a valer amanhã e terão impacto sobre a indústria siderúrgica brasileira.

Os EUA são o maior comprador do aço do Brasil, que exportou US$ 2,6 bilhões para o país (cerca de R$ 8,5 milhões) no ano passado. Isso equivale a quase um terço das vendas do produto. Para o Instituto Aço Brasil, a sobretaxa de 25% tem o potencial de inviabilizar as exportações brasileiras para os EUA em função do aumento de custo.