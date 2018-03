Decisão do Fed pesa no dólar, que recua ante outras moedas fortes

A decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) não ajudou a apoiar o dólar, que apresentou queda em relação a outras divisas principais no fim desta quarta-feira (21).

No horário de fechamento das bolsas de Nova Iorque, o dólar cedia para 105,99 ienes, enquanto o euro avançava para US$ 1,2343 e a libra subia para US$ 1,4137. Já o índice DXY, que mede o dólar contra uma cesta de outras seis moedas fortes, fechou o dia em baixa de 0,65%, aos 89,783 pontos.

A primeira reunião de Jerome Powell no comando do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) foi negativa para o dólar. Apesar de a fala do dirigente ser interpretada como hawkish (dura) em alguns momentos, o gráfico de pontos da instituição foi interpretado de forma dovish (suave) pelos investidores.

As projeções que vieram na esteira da decisão mostraram os dirigentes do Fed divididos (6 a 6) na quantidade de elevações de juros necessária este ano, se três ou quatro altas. No entanto, no próximo ano, os dirigentes do Fed elevaram a quantidade de elevações nos juros de duas para três.

Já no comunicado, o tom adotado foi ainda mais "centrista". Se, por um lado, o Fed destacou que o mercado de trabalho continuou a se fortalecer e que a inflação deve subir nos próximos meses, por outro reforçou que a política monetária continuará gradualista.