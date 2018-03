Após Brasil, UE aprova fusão entre Bayer e Monsanto

A Bayer obteve ontem a aprovação da União Europeia para a aquisição da Monsanto por US$ 62,5 bilhões, com a condição de resolver a sobreposição de atividades em setores como sementes ou a agricultura digital. O acordo deve criar uma empresa com o controle de mais de um quarto do mercado mundial de sementes e pesticidas.

Bruxelas abriu, em 22 de agosto de 2017, uma investigação sobre a aquisição da empresa americana especializada em pesticidas pela Bayer, por temer que a operação reduzisse a concorrência em um mercado já concentrado. A empresa alemã se comprometeu, durante a investigação, a ceder atividades e ativos no setor de sementes e pesticidas para evitar duplicidades com a Monsanto, assim como a conceder uma licença em sua carteira de produtos no setor de agricultura digital. Em outubro, a Bayer propôs vender as atividades agroquímicas para a alemã Basf, uma transação que a Comissão Europeia examina atualmente e que considera que mitiga as preocupações.