Após decisão do Fed, Ibovespa acelera alta e dólar cai

Além do Fed, julgamento do recurso de Lula e alta no petróleo valorizam bolsa brasileira NELSON ALMEIDA/AFP/ARQUIVO/JC

Agência O Globo

A Bolsa brasileira acelerou a alta logo após a divulgação do comunicado de alta de juros nos Estados Unidos . O Ibovespa, que subia em torno de 0,50%, pulou para uma alta de 1,16% (máxima do pregão) logo após a decisão. A valorização agora é de 0,90%, aos 84.919 pontos. Já o dólar comercial recua 0,99% ante o real, cotado a R$ 3,276.

O Federal Reserve (Fed, banco central americano) aumentou o juro em 0,25 ponto percentual, para a faixa de 1,50% a 1,75% ao ano, dentro do esperado por analistas. No entanto, sinalizou que neste ano irá fazer mais duas altas de juros e três no próximo ano, reduzindo o temor dos investidores de um movimento de alta das taxas ainda mais forte, o que poderia reduzir o fluxo de recursos para outros mercados.

O comitê do Fed, no entanto, reforçou que está atento aos movimentos da inflação "A inflação em 12 meses deve acelerar nos próximos meses e se estabilizar em torno do objetivo de 2% no médio prazo. Os riscos de curto prazo à perspectiva econômica parecem relativamente equilibrados, mas o Comitê continua a monitorar de perto os movimentos da inflação", diz o comunicado.

Ainda nesta tarde o novo presidente do Fed, Jerome Powell, irá dar uma entrevista coletiva, onde deverá dar um maior detalhamento sobre as perspectivas para a política monetária nos Estados Unidos. Os investidores no Brasil também aguardam pela decisão do Banco Central do Brasil e o julgamento do recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Além disso, o petróleo sobe no exterior, o que ajuda a Petrobras e faz o Ibovespa se recuperar.

O "dollar index", que mede o comportamento da divisa americana frente a uma cesta de dez moedas, opera em queda de 0,22%.

No mercado acionário, a alta é sustentada pelo desempenho da Petrobras, que acompanha a alta do petróleo no exterior - o barril do tipo Brent sobe 2,45%, a US$ 69,07. As ações preferenciais (PNs, sem direito a voto) da estatal têm valorização de 3,07%, cotadas a R$ 21,81, e as ordinárias avançam 3,53%, a R$ 23,70. A principal alta, no entanto, é registrada pelos papéis da Embraer, com valorização de 4,10%. A fabricante de aviões negocia um acordo com a americana Boeing.

Já na outra ponta, o pior desempenho está com a Smiles. Os papéis da empresa recuam 2,12%. bNo exterior, o comportamento também é de cautela, mas com os índices americanos em terreno positivo. O Dow Jones e o S&P 500 sobem 0,80% e 0,40%, respectivamente.