Ouro fecha em alta, apoiado pelo recuo do dólar antes da decisão do Fed

O ouro fechou em alta na sessão desta quarta-feira (21) em meio a um recuo do dólar em relação a moedas fortes, nas horas anteriores ao anúncio da decisão de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos). Um dólar mais fraco tende a favorecer a compra do metal amarelo, cotado na divisa americana, por detentores de outras moedas.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro fechou em alta de US$ 9,60 (+0,73%), a US$ 1.321,50 a onça-troy.

"O ouro manteve áreas de suporte técnico na semana até agora, e chegou hoje a ganho superior à marca de US$ 1.320,00, possivelmente por conta de alguma proteção (de investidores) a risco de curto prazo antes do anúncio do Fed", afirma em relatório a executiva sênior de contas da Sucden Financial, Liz Grant. "A barreira de US$ 1.340,00 ainda precisará ser testada", diz a analista.

Na análise do Commerzbank, a sinalização do Fed sobre elevar os juros básicos três ou quatro vezes neste ano e a resposta do dólar a esse anúncio "determinarão se os preços do ouro vão se recuperar e a que ponto".