Filial das Lojas Americanas abre em Soledade

A Lojas Americanas chegou a Soledade, município com 31,3 mil habitantes e distante 220 quilômetros de Porto Alegre. A loja, a 46ª da rede no Estado, abriu nesta quarta-feira (21) na principal avenida de comércio da cidade onde estão nome estaduais como Colombo, Volpato, Quero-Quero e Benoit. Dez das 46 unidades da rede nacional ficam em Porto Alegre. No País, a Americanas tem mais de 1,3 estabelecimentos.

A filial, com cerca de 300 metros quadrados e que gerou quase 20 empregos diretos, segundo informações de moradores, foi instalada em uma construção comercial erguida em um terreno onde antes tinha uma igreja católica. O templo foi demolido pelo dono do imóvel.

Igreja foi demolida e no lugar foi erguido prédio comercial onde está a filial. Foto: Google/Reprodução/JC

O dono da Kiki Lanches, Ronaldo Casagrande Franco Júnior, vizinho à nova filial, comentou que a avenida Floriano Peixoto, onde fica a operação, é a principal área de comércio da cidade. A filial é a primeira de rede nacional a chegar à cidade, acrescentou Franco. "Fazia tempo que não abria loja nova aqui, o aluguel subiu muito", conta o dono da lancheria, lamentando que o fluxo anda muito intenso.

"Quem sustenta mais o movimento é a população do interior do município", diz Franco, que tem a lancheria há 16 anos no mesmo lugar. Soledade tem como maior gerador de receita na economia a área de serviços, seguido pela agropecuária e indústria. O Produto Interno Bruto (PIB) somou quase R$ 700 milhões em 2015, segundo a Fundação de Economia e Estatística (FEE), o que representa renda per capita de R$ 22,2 mil. Trabalhadores com carteira assinada recebem, em média, dois salários mínimos ou R$ 1.908,00.

O Índice de Desenvolvimento Socioeconômico (Idese), também calculado pela FEE, ficou em 0,721 em 2015 (dado divulgado nesta quarta), 322º do Estado e abaixo do idese geral, que é de 0,751. O índice é formado por três variáveis - renda, educação e saúde.