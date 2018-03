Demanda doméstica por transporte aéreo cresce 5,71% em fevereiro, diz Abear

No mês, a Gol manteve a liderança no mercado doméstico, com participação de 35,39% YASUYOSHI CHIBA/AFP/JC

A demanda por voos domésticos (medida em passageiros-quilômetro pagos transportados, ou RPK) registrou alta de 5,71% em fevereiro ante o mesmo mês de 2017, segundo levantamento da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), que reúne os dados de suas associadas (Avianca, Azul, Latam e Gol). No mesmo período, a oferta doméstica de assentos (assentos-quilômetros ofertados, ou ASK) avançou 4,22%.

Com a procura por voos domésticos aumentando em nível acima do verificado para a capacidade, a taxa de ocupação doméstica subiu 1,13 ponto porcentual (p.p.) na comparação com fevereiro de 2017, chegando a 80,36%.

No mês, a Gol manteve a liderança no mercado doméstico, com participação de 35,39%, seguida pela Latam, com 32,32%. A Azul ficou com 18,15% do market share doméstico no período, enquanto a Avianca obteve uma fatia de 14,14%.

Em nota, a Abear destaca que o nível da demanda doméstica em fevereiro é o segundo melhor para este mês na série histórica, estando em patamar bastante próximo do recorde anterior, registrado em fevereiro de 2015. O fator de aproveitamento nos voos também mostrou o segundo melhor desempenho para o mês na série histórica, inferior apenas ao obtido em 2014.

Com esses resultados, no primeiro bimestre de 2018, a demanda por transporte aéreo doméstico cresceu 4,08% em comparação com o mesmo período de 2017, enquanto a oferta subiu 3,22%. Por sua vez, o fator de aproveitamento melhorou 0,69 ponto porcentual, para 82,78% de ocupação.

A demanda por voos internacionais (RPK) apresentou alta de 18,61% em fevereiro na comparação anual, segundo dados da Abear, cujas associadas abrangem cerca de 30% desse mercado. A oferta internacional (ASK), por sua vez, cresceu 22,08% na mesma base de comparação, fazendo com que a taxa de ocupação dos voos internacionais caísse 2,41 pontos porcentuais (p.p.) no mês, para 82,48%.

Ao todo, foram transportados 789 mil passageiros entre o Brasil e o exterior em fevereiro, volume 19,74% maior que o verificado um ano antes. A Latam respondeu por 68,09% do mercado no mês passado, seguida por Azul (13,70%), Gol (12,41%) e Avianca (5,80%).

O transporte aéreo de carga pelas associadas da Abear movimentou 26,1 mil toneladas no mercado doméstico em fevereiro, 2,38% acima do verificado em igual mês de 2017. No mercado internacional, o volume atingiu 23,9 mil toneladas, uma alta anual de 47,54%. No primeiro bimestre de 2018, foram 52,2 mil toneladas de carga transportadas dentro do País (+8,25% ante igual intervalo de 2017) e 45,5 mil toneladas transportadas nas rotas internacionais (+41,40%).